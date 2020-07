Treino de recuperação do Sporting ainda sem Jovane Cabral e Sporar

Depois de empatar na terça-feira em casa com o Vitória de Setúbal (0-0) e manter em aberto, numa luta com o Sporting de Braga, o terceiro lugar da I Liga de futebol, o treinador Rúben Amorim teve o grupo ‘a duas velocidades’.



Os titulares do desafio frente ao Vitória de Setúbal “a realizarem trabalho de recuperação” e “os restantes a treinaram normalmente no relvado”, informou o Sporting, acrescentando que Jovane e Sporar se mantêm condicionados, e Luiz Phellype ainda indisponível.



Os dois jogadores do ataque ‘leoninos’, que foram titulares na derrota em casa do FC Porto (2-0), falharam o jogo com o Setúbal devido a problemas físicos e continuam, assim, em dúvida para o dérbi de sábado à noite, da 34.ª jornada da I Liga.



No jogo do estádio da Luz, que tem início marcado para as 21:15, ao Sporting basta um empate, mesmo que o Sporting de Braga vença na receção ao FC Porto, em jogo também agendado para sábado e à mesma hora.



Os ‘leões’ e os minhotos estão separados na luta pelo terceiro lugar, de acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, por três pontos, e, em caso de igualdade – se o Sporting perder e o Braga ganhar -, será a equipa arsenalista a garantir a vaga.