Treino do Sporting com Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e vários jovens da formação

Os futebolistas Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves voltaram a integrar, de forma condicionada, o treino do Sporting, que contou com vários jovens da formação, para colmatar as ausências dos atletas ao serviço das seleções, informaram hoje os 'leões'.