Troféu Cinco Violinos. Sporting perde com Sevilha nos penáltis

Um velho conhecido no futebol português deixou o Sporting em desvantagem, ainda no primeiro tempo. Jesús Corona marcou depois de Óliver Torres ter servido o mexicano para o golo (0-1) em Alvalade.



Dificuldades acrescidas para os "leões" nestes primeiros 45 minutos perante um Sevilha dominador.



Após o intervalo, o Sporting foi mais consistente e procurou o golo do empate.



Os adeptos festejaram a sete minutos do final, com Paulinho a empatar 1-1.



Antes do apito final o Sporting ainda desejou a marcação de uma falta a Edwards, mas a grande penalidade não foi assinalada.



Com o empate 1-1 após os 90 minutos, o Troféu Cinco Violinos decidiu-se nos penáltis, 5-6 após o falhanço do jovem Fatawu, que atirou à barra . O Sevilha arrecadou o troféu.