Varandas assinala três anos de Sporting "digno, com valores, corajoso... e vencedor"

"Passados 19 anos fomos de novo campeões nacionais de futebol. Em três anos conquistámos variadíssimos títulos nas modalidades, dos quais 10 europeus, o que representa mais de um quarto da totalidade (10 em 39 totais). Erguemos duas Ligas dos Campeões no futsal e conquistámos todos os títulos possíveis. Fomos bicampeões europeus em hóquei. Trouxemos o basquetebol sénior masculino de novo ao Sporting passados 24 anos, fomos campeões nacionais e conquistámos duas Taças de Portugal", escreveu o presidente 'leonino', no editorial do jornal do clube.



Varandas foi eleito 43.º presidente do Sporting em 08 de setembro de 2018, sucedendo a Bruno de Carvalho, e recordou que, nessa altura, "a situação do clube era bastante diferente".



"A sombra do ceticismo pairava sobre nós, a possibilidades de reerguer o clube num futuro próximo parecia uma quimera e a alteração do ciclo vicioso dos últimos 40 anos afigurava-se uma ilusão. O Sporting de hoje é um novo Sporting. Afastámos as nuvens que pairavam sobre nós, resistimos à tempestade da covid-19 e construímos as bases para um futuro vencedor", vincou.



No artigo hoje publicado, Frederico Varandas destaca ainda as apostas na formação, na marca e no ecletismo, mas também nas conquistas no futebol -- I Liga em 2020/21, Taça de Portugal de 2018/19 e Taça da Liga em 2018/19 e 2020/21.



"Conquistámos em três anos tantos títulos no futebol como os nossos rivais somam em conjunto", sublinhou.