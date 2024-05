Varandas destaca clube "sustentável, saudável, jovem, pujante e... campeão"

"O Sporting é hoje um clube estruturado, sustentável, saudável, jovem, pujante e... campeão", declarou, num discurso na Câmara de Lisboa.

Os `leões` foram mostrar a taça de campeão nacional da varanda da Câmara de Lisboa, ouvindo palavras do autarca, Carlos Moedas, e recebidos por milhares de adeptos na praça em frente ao edifício.

A começar o discurso, saudou os sócios e adeptos, pela "demonstração exemplar de civismo, bom comportamento e amor ao clube" no dia 05, em que festejaram o título no Marquês.

"É notável uma festa popular, com milhares e milhares de pessoas, não ter gerado sequer um desacato", afirmou.

O líder dos `verde e brancos` saudou ainda o Benfica, o "eterno rival" que os obrigou "a bater todos os recordes", mostrando "respeito e consideração" a "um digno vencido".

"A minha terceira palavra vai para este grupo de jogadores, equipa técnica e `staff`. É preciso recuar mais de 70 anos na história do Sporting, à equipa dos Cinco Violinos, para encontrar uma verdadeira `máquina demolidora de futebol` como esta equipa", comparou.

Varandas enalteceu o recorde de pontos, vitórias e golos marcados numa época atingido numa temporada "maravilhosa e inesquecível", que se seguiu ao quarto lugar em 2022/23, vendo aqui "uma mudança de paradigma".

O presidente destacou ainda as diferenças entre 2018, quando chegou ao clube, e agora, desde as melhorias financeiras, no estádio e na quantidade de sócios com quotas em dia, bem como ter hoje em Ruben Amorim "um dos melhores treinadores do mundo".

Destacando também os companheiros de direção, deixou uma garantia: "continuaremos a vencer", lembrando a final da Taça de Portugal, no domingo, ante o FC Porto, querendo "vencê-los".