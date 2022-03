"Varandas esconde-se atrás do `Euromilhões` Rúben Amorim", diz Nuno Sousa

“Frederico Varandas não tem projeto desportivo. O seu projeto desportivo chama-se Rúben Amorim. Esconde-se atrás do sucesso do treinador, anda à suas cavalitas. Tudo assenta no treinador, que foi o seu euromilhões. O seu mérito, como o de quem ganha o euromilhões foi ‘entregar o boletim’, porque se não fizer não tem hipóteses de ganhar”, disse Nuno Sousa, em entrevista à agência Lusa, na qual se mostra muito crítico sobre a gestão do atual presidente do Sporting em várias áreas.O candidato à presidência dos ‘leões’ realçou a “desorientação de Frederico Varandas” nos dois primeiros anos do seu mandato e que a única variável nos dois últimos “foi Rúben Amorim”.Lembrou as manifestações de cinco mil pessoas à porta do estádio de Alvalade, o despedimento de José Peseiro, a opção pelo holandês Marcel Keizer, que foi buscar à Arábia Saudita, despedido uma semana depois de Frederico Varandas ter afirmado que estava tudo bem, após uma derrota por 5-0 frente ao Benfica, a opção interina por Leonel Pontes e por Silas, o qual foi apresentado aos sócios do Sporting como sendo o único treinador que tinha aceitado o convite.“Passados seis meses, no auge da contestação contra si, vai buscar Rúben Amorim, que tinha acabado de ganhar com o Braga uma serie de 13 ou 14 jogos, como tábua de salvação, uma fuga em frente, faz um negócio ruinoso, o qual, como disse o nosso treinador, “correu bem” e que culminou com a conquista do campeonato 19 anos depois”, disse Nuno Sousa, que pretende mudar o que está mal na gestão do futebol e manter o que está bem.Para Nuno Sousa, há várias coisas que podem ser melhoradas, nomeadamente retirar dos ombros de Rúben Amorim a responsabilidade de alguns papéis que tem desempenhado, que extravasam a sua área de competência, como ser diretor de comunicação e diretor do futebol.“Na prática, Rúben Amorim tem assumido esses papéis, com uma maturidade surpreendente para alguém tão novo, por falta de liderança de quem está à frente do clube. E isso causa-lhe um desgaste assinalável que deve ser evitado”, explicou o candidato da Lista C, que vai optar por ter uma figura de ‘general manager’ que assuma o pelouro do futebol e a área desportiva, enquanto o presidente da SAD assumirá um papel de coordenação.Em relação às modalidades, Nuno Sousa aponta a digitalização como um passo importantíssimo para a captação de novos sócios e, com essa aposta, aumentar as receitas com as quotizações, mas entende que, só promovendo as modalidades a um nível muito idêntico ao que é feito no futebol, é que se poderá angariar mais sócios, ter mais quotizações e manter a sustentabilidade financeira das modalidades.“Temos de distinguir as modalidades que já havia, às quais foi dado todo o apoio, e as que sofreram com a introdução do basquetebol, obrigando a baixar um bocadinho daquelas”, disse Nuno Sousa, reiterando a necessidade de se apostar em aumentar as quotizações para manter a competitividade das modalidades, nomeadamente naquelas cujo nível baixou.

As eleições dos órgãos sociais do Sporting para o quadriénio 2022-2026 decorrem no sábado, das 09:00 às 20:00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, com três candidaturas a sufrágio: Frederico Varandas (lista A), Ricardo Oliveira (lista B) e Nuno Sousa (lista C).