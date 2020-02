Varandas quer boa campanha na Liga Europa e terceiro lugar no campeonato

Em entrevista ao jornal Record, Frederico Varandas reconheceu que o planeamento da temporada foi prejudicado pela permanência de Bruno Fernandes, que viria a ser transferido em janeiro para o Manchester United.", disse o dirigente 'leonino', admitindo que, então, recebeu uma proposta pelo médio de 45 milhões de euros (ME), aos quais se podiam somar 20 por objetivos.Frederico Varandas justificou a urgência de transferir o capitão para assegurar a entrada nos cofres de 115 ME, a fim de satisfazer necessidades de tesouraria na ordem dos 215 ME -- que já tinha contado com o encaixe financeiro de 65 ME da antecipação de receitas da NOS, em março de 2019.Relativamente ao futebol, Varandas não esclareceu se pretende renovar contrato com Silas, agendando uma avaliação para o fim da temporada, que coincide com o fim do vínculo do treinador: "".Atualmente no quarto lugar da I Liga, com 32 pontos, o líder leonino assumiu a preocupação com a possibilidade de 2019/20 ser a pior época de sempre do clube (em 2012/13 terminou em sétimo, a 36 pontos do campeão FC Porto, com 10 derrotas num campeonato com 16 equipas).", vincou.Apesar de tudo, Varandas termina a primeira parte da entrevista assinalando que o clube está em melhor situação desde que chegou à presidência.

"Hoje, com todo o ruído que possa haver, com toda a desilusão que tem havido no futebol, o Sporting está melhor do que há 16 meses? Não. Está muito melhor. Muito melhor", concluiu.