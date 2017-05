Vicente de Moura demite-se por motivos de saúde

RTP 18 Mai, 2017, 17:30 | Sporting

O comunicado na página oficial dos «leões» refere que: "José Vicente de Moura tem um currículo que fala por si. Além de atleta de diversas modalidades, foi sempre um defensor do ecletismo, distinguiu-se também como dirigente desportivo tendo ocupado, entre outros cargos, a presidência do Comité Olímpico de Portugal."



O mesmo comunicado fala no curriculum de Vicente de Moura que em 1995 entrou pela primeira vez no Sporting Clube de Portugal como coordenador da iniciação e manutenção desportiva em várias modalidades, tendo regressado ao Clube em 2013, ano em que foi eleito para a Direcção. Graças também ao seu contributo, o Sporting Clube de Portugal enriqueceu o seu palmarés conquistando vários títulos nacionais e europeus.