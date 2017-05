Vicente Moura deixa o Sporting por "motivos de saúde"

Lusa 18 Mai, 2017, 18:00 | Sporting

"O presidente da mesa da assembleia-geral do Sporting Clube de Portugal informa que, alegando motivos de saúde, o vice-presidente para as modalidades do clube, comandante José Vicente de Moura, lhe solicitou a dispensa do cargo executivo que desempenhava até agora", lê-se na nota do clube.

Nesta passagem pelo Sporting, Vicente Moura, de 79 anos, foi eleito para a direção em 2013, integrando o elenco encabeçado por Bruno de Carvalho, e foi reconduzido nas eleições desde ano, de novo na lista do atual presidente.

A saída de Vicente Moura acontece depois de Bruno de Carvalho ter tecido críticas às modalidades do Sporting. "Vejo, em todas as modalidades, um apoio que mais clube nenhum tem no mundo, mas um grau de exigência muito pequeno. A cada mau resultado, e então se torno público o meu desagrado, lá vem a onda de apoio aos `meninos`", escreveu Bruno de Carvalho na mensagem em que anunciou que deixaria de comunicar através da rede social Facebook.

Vicente Moura, que numa primeira passagem pelo Sporting desempenhou o cargo de coordenador da iniciação desportiva e da manutenção desportiva em várias modalidades, foi presidente do Comité Olímpico de Portugal de 1990 a 1993 e entre 1997 e 2013.

"Graças também ao seu contributo, o Sporting Clube de Portugal enriqueceu o seu ,palmarés conquistando vários títulos nacionais e europeus. Ao comandante Vicente de Moura, e em nome dos órgãos sociais e dos sócios do Sporting Clube de Portugal, agradeço todo o esforço, dedicação e devoção com que sempre serviu o clube", acrescenta o comunicado subscrito por Jaime Marta Soares.