Vietto regressa "sem limitações" aos treinos no Sporting

Uma luxação na articulação da tíbia e perónio impediu o avançado de defrontar o Benfica (derrota por 2-0), e de estar na meia-final da Taça da Liga, na qual o Sporting foi eliminado pelo Sporting de Braga, que viria a vencer a competição.



O regresso do argentino, de 26 anos, é uma boa notícia para o treinador Silas, num momento em que o Sporting, que visita no domingo o Sporting de Braga, tem lesionado Luiz Phellype, e perdeu o capitão Bruno Fernandes, transferido para o Manchester United.



Na sessão de hoje, em Alcochete, o guarda-redes Renan Ribeiro treinou sob vigilância médica e da unidade de performance, enquanto Luiz Phellype, com uma rotura de ligamentos, fez tratamento pré-operatório.



Os 'leões' voltam a treinar na sexta-feira, às 10:00, em sessão à porta fechada.



O jogo entre Sporting, terceiro classificado, com 32 pontos, e Sporting de Braga, quinto, com 30, da 19.ª jornada da I Liga, disputa-se no domingo, a partir das 17:30, em Braga.