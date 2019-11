Vítor Gazimba: “Sporting enfrenta um Rosenborg pressionado”

Rosenborg e Sporting defrontam-se esta quinta-feira, a partir das 17h55, em jogo da quarta jornada do Grupo D, da Liga Europa.Nesta altura a “poule” é liderada pelo PSV com sete pontos, seguido do Sporting com seis, LASK Linz com quatro e Rosenborg ainda sem qualquer ponto.O jovem treinador, de 32 anos, natural de Vila Viçosa, Vítor Hugo Gazimba, treina a formação do Kongsvinger depois de ter sido adjunto no Godset.Profundo conhecedor do futebol norueguês revela que a fraca prestação do Rosenborg no campeonato e na Liga Europa, bem como a eliminação da Taça da Noruega, são pontos que se apresentam a favor da equipa leonina.Vítor Gazimba revelou ainda, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, que apesar do sistema dos noruegueses assentar num 4x4x2 por vezes o treinador que orienta a equipa esta época Eirik Horneland, também utiliza o 4x3x3.

Um único ponto pode estar em desfavor da equipa do Sporting, os 10 graus negativos que esperam a equipa e que requer a realização e um aquecimento muito bom “porque o frio faz perder a sensibilidade no contacto com a bola”.







Vitor Gazimba, treinador do Kongsvinger, da 2.ª divisão norueguesa, luta neste momento para ficar entre os seis primeiros para discutir no "playoff" o acesso à liga norueguesa. Está há cinco anos na Noruega e inicialmente trabalhou na formação.