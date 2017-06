Voleibol: João Simões assina pelos «leões»

RTP 23 Jun, 2017, 14:19 | Sporting

O atleta de 31 anos conta com presenças na Selecção Nacional e vários anos ao mais alto nível em Portugal, em passagens por Esmoriz, Espinho, Castêlo da Maia e Fonte do Bastardo. Pelos açorianos conseguiu, inclusivamente, ser campeão nacional (2016), experiência que considera relevante para o desafio no Clube pelo qual sofre: "Já consegui alguns títulos. Nos últimos anos, consegui cimentar a minha carreira. Tanto pelo Campeonato Nacional ganho no Fonte do Bastardo como pela Taça de Portugal conquistada pelo Espinho [em 2017, diante do Benfica]. Penso que tenho experiência neste campeonato. Já jogo há 15 anos e também tenho experiência na Selecção Nacional, daí que o Sporting CP tenha apostado em mim. Em termos pessoais, é um enorme orgulho jogar neste emblema, o meu Clube de coração desde pequeno".



Habituado a jogar perto da rede, a altura de 1,94 poderá fazer algumas diferenças tanto a ganhar pontos como a evitar 'tiros' contrários: "Jogo na zona quatro. Sou entrada da rede, considero-me mais forte na recepção, mesmo sendo atacante receptor".



Entrevistado no dia da inauguração do Pavilhão Rocha, João Simões realçou a vontade de jogar na nova fortaleza de Alvalade e de aí trabalhar para lograr muitos títulos: "O dia de hoje [21 de Junho] é muito importante para a modalidade, mas não só. Dá-se a inauguração do Pavilhão, que fazia falta ao Sporting CP. Será uma casa para todas as modalidades e espero que seja uma época cheia de títulos. Quem vem para este Clube tem de vir com esse pensamento. Venho com esse propósito: trazer o maior número de títulos possível", antes de confessar o prazer de integrar o regresso do voleibol aos leões: "Infelizmente, nunca vi o Sporting CP a jogar voleibol. Fico muito feliz pelo projecto para a modalidade ter recomeçado e poder fazer parte desta equipa".