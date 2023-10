Voto eletrónico à distância reprovada em AG do Sporting

O anúncio foi feito pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) dos lisboetas, João Palma, após o final da partida Sporting-Arouca (2-1), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, revelando os resultados dos quatro pontos que estiveram em discussão na AG.O aditamento do artigo 44.º dos estatutos do Sporting, com a proposta de introdução da possibilidade do voto eletrónico à distância nas assembleias-gerais comuns e nas eleitorais, a par do voto eletrónico presencial, contou com 69,8% a favor (2.632), o que equivale a 71,65% dos votos (15.079), num universo de 3.771 votantes (21.045 votos).O presidente dos "leões", Frederico Varandas, reagiu à reprovação dessa proposta feita pelo Conselho Diretivo logo depois do anúncio de todos os resultados por João Palma.”, começou por dizer o dirigente do clube leonino.Dessa porção de 4% de sócios elegíveis, “70% demonstraram claramente que querem uma mudança”, sendo “uma vitória esmagadora do querer uma evolução de estatutos do Sporting”, embora insuficiente para alcançar os 75% necessários para a aprovação.”, concluiu, sem direito a perguntas.





Outros pontos votados



Os outros pontos em discussão na AG foram aprovados, o primeiro dos quais relativo à apreciação e votação do relatório e contas respeitante ao exercício de 1 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023, com 3.087 votantes (81,88%) e 17.680 votos (84,08%).



O ponto 3 da ordem de trabalhos era respeitante à apreciação e votação da proposta do Conselho Diretivo de atribuição do nome de Cristiano Ronaldo à porta 7 do Estádio José Alvalade, que também foi aprovada com 2.674 votantes (70,93%) e 15.907 votos (75,59%), resultando assim em mais uma homenagem do clube ao internacional luso.



Por último, a autorização de venda de um imóvel na freguesia de Benavente, dando prioridade a sócios do clube que pretendam reativar o Núcleo do Sporting daquela localidade, foi aprovada com 85,17% dos votos, quando se exigia dois terços a favor.