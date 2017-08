William Carvalho, lesionado, é a principal baixa para a deslocação a Guimarães

Lusa 18 Ago, 2017, 19:14 | Sporting

O internacional português falha o encontro diante dos vimaranenses devido a uma mialgia na face anterior da coxa direita, sofrida no treino da manhã de terça-feira, segundo revelou hoje o treinador dos 'leões', Jorge Jesus.



De resto, face à última convocatória para o 'play-off' da Liga dos Campeões diante do Steaua de Bucareste (0-0), destaque para a primeira aparição do sérvio Petrovic nos convocados e para a troca do central Tobias Figueiredo pelo compatriota André Pinto.



O último reforço contratado pelo Sporting, o macedónio Ristovski, continua fora dos eleitos, tal como o português João Palhinha e o angolano Gelson Dala.



O encontro entre Vitória de Guimarães e Sporting começa pelas 18:15 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.







Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.



- Defesas: Coates, Mathieu, André Pinto, Piccini, Jonathan Silva e Fábio Coentrão.



- Médios: Adrien Silva, Bruno Fernandes, Acuña, Iuri Medeiros, Bruno César, Battaglia, Gelson Martins e Petrovic.



- Avançados: Podence, Alan Ruiz, Bas Dost e Doumbia.