Camilla Kemp terceira classificada no País Basco

08 Abr, 2018 | Surf

Camilla Kemp acabou por perder nas meias-finais com a espanhola Leticia Canales Bilbao, com a portuguesa a ter a melhor onda (7,43 num máximo de 10), mas com um acumulado inferior.



Nas duas ondas, Leticia Canales Bilbao contabilizou 13,10, contra 12,50 de Camilla Kemp, que pontuou a 7,43 e 5,07.



Com este resultado, a surfista de Cascais amealhou 840 pontos no "ranking" feminino de qualificação, no qual é 50ª, com Teresa Bonvalot a continuar a ser a portuguesa mais bem classificada, no 10º lugar.



Teresa Bonvalot e Carol Henrique classificaram-se ambas no 5º posto, depois de terem sido eliminadas no sábado nos quartos de final da competição na praia de Zarautz, em que estiveram também Yolanda Hopkins e Leonor Fragoso, que foram 13ª e 25ª, respetivamente.



Em masculinos, estiveram em prova os portugueses Nic Von Rupp (13º), Miguel Blanco e Ruben Gonzalez (ambos em 17º), Afonso Antunes e Henrique Pyrrait (25ºs), Frederico Magalhães e Eduardo Fernandes (33ºs), Raul Borman e Pedro Coelho (49ºs), Pedro Henrique, Francisco Almeida e Gonçalo Vieira (65ºs) Francisco Duarte (81º) e Simão Penha (97º).