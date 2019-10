Campeonato de surf `Capítulo Perfeito` vai ser disputado em Carcavelos

Lusa Comentários 11 Out, 2019, 17:25 / atualizado em 11 Out, 2019, 17:26 | Surf

"Saudamos o regresso do Capítulo Perfeito a Cascais e à praia de Carcavelos. As melhores competições e os melhores atletas têm de vir ao encontro das melhores praias. Essa conjugação perfeita está encontrada também neste Capítulo ainda mais Perfeito em Carcavelos", afirmou em comunicado Carlos Carreiras, presidente da Camara Municipal de Cascais.



Esta competição, que vai na sua sétima edição, é dedicada aos 'tubos' e reúne 16 surfistas (que vão ser anunciados no início de novembro), nacionais e internacionais, que são escolhidos pelo público através de uma votação 'online', depois de ter sido feita uma pré-seleção por uma comissão de notáveis que integra algumas das maiores figuras do surf luso, como o ex-tricampeão português de surf, João Antunes, ou João Valente, diretor da Surf Portugal.



Depois de, na última época, o Capítulo Perfeito ter sido disputado na Nazaré, em 2019/20 o período de espera da prova de Carcavelos decorre até 31 de janeiro.



"Cascais e Carcavelos foram uma escolha fácil e óbvia. A praia tem ondas perfeitas, tubulares e pesadas, e tem a melhor temporada precisamente durante o nosso período de espera. Para além das ondas, toda a envolvente de Cascais é um cartão postal de sonho para o nosso país", realçou Rui Costa, organizador da competição.



O responsável assinalou ainda que, por se tratar de uma praia urbana, existe a "garantia de que o público vai aderir em massa" ao evento.