Covid-19. Federação de surf quer regresso ao mar com regras

No dia em que o organismo endereçou uma carta ao governo português, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e à Assembleia da República, juntamente com a Associação Nacional de Surfistas (ANS) e a Liga Mundial de Surf (WSL), a apresentar um conjunto de recomendações para autorizar o regresso ao mar, o presidente da FPS, João Aranha, falou da situação atual da modalidade em solo nacional, em declarações à agência Lusa.O impacto económico que o novo coronavírus provocou no surf em Portugal e o esclarecimento de que a ideia passa por ter acesso ao mar e não à praia, foram dois pontos abordados pelo responsável da entidade.”, começou por dizer à Lusa.Sobre a carta dirigida ao Governo português, a quem pede “ouvidos e entendimento”, o presidente da FPS indica que esta “”, revelando ainda que “”.João Aranha justifica o regresso apontando “razões de saúde e bem-estar” e fala de uma “visão diferente”, relativamente às diferenças de regressar ao mar e à praia.”, explicou.Mesmo com praias fechadas, ou com lotação máxima de pessoas, a ideia é que “”, que estão “a ficar um bocadinho secos, com muita vontade de voltar e desesperados”, segundo revelou o dirigente à Lusa.Contudo, a grande preocupação para a Federação passa pelo impacto económico “brutal”, como a redução de patrocínios, de eventos e o encerramento das escolas de surf.”, lamentou.Por fim, João Aranha mostrou-se esperançoso na realização de algumas provas ainda no ano de 2020 “já muito condicionado e reduzido”.





Associação de surfistas acredita na compreensão do Governo







Tal como o responsável pela federação, também o presidente da ANS referiu à Lusa que acredita na compreensão do Governo para que a modalidade regresse a partir do dia 3 de maio.”, referiu Francisco Rodrigues.Ainda assim, o dirigente lembra que é um processo demorado e que a prioridade passa por estabelecer o surf individual.”, declarou.