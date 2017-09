Frederico Morais apura-se em Cascais

Mário Aleixo - RTP 27 Set, 2017, 12:35 / atualizado em 27 Set, 2017, 12:35 | Surf

Frederico Morais qualificou-se para a terceira ronda da etapa de Cascais do circuito mundial de qualificação de surf, ao vencer a bateria, que ditou a eliminação de Tomás Fernandes.



"Kikas", o único português no circuito principal e que entrou em prova apenas na segunda ronda, somou 16 pontos (7,17 e 8,83), impondo-se ao australiano Adam Melling (12,93), que também avançou na competição, e eliminando Tomás Fernandes (11,73) e o espanhol Gony Zubizarreta (8,17).



Vasco Ribeiro e Miguel Blanco já tinham sido eliminados no EDP Billabong Pro Cascais, que está a ser disputado na praia do Guincho, na segunda e primeira rondas, respetivamente.



O período de espera do campeonato cascalense, que atribui 10.000 pontos para o 'ranking' de qualificação, decorre até 5 de outubro.