Frederico Morais avança para a terceira ronda nas ilhas Fiji

04 Jun, 2017 | Surf

No sétimo 'heat' da primeira ronda do Outerknown Fiji Pro, 'Kikas' conquistou 10,44 pontos (5,17 e 5,27), impondo-se a André, 30.º da hierarquia, e a Parkinson, sexto da hierarquia e campeão do mundo em 2012, que somaram, respetivamente, 9,33 (3,83 e 5,5) e 8,60 (1,6 e 7).



Além do surfista cascalense, também avançaram diretamente para a terceira ronda o havaiano John John Florence, campeão do mundo e líder do circuito, o sul-africano Jordy Smith, o brasileiro Adriano de Souza e o australiano Owen Wright, que repartem o segundo lugar do 'ranking'.



O norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo e 18.º colocado do circuito, tal como Frederico Morais, 'caiu' na repescagem, frente ao australiano Mick Fanning, 11.º do 'ranking' e campeão mundial em 2007, 2009 e 2013.



O surfista natural de Cascais soma 9.200 pontos, após ter chegado aos quartos de final em Bells Beach, à terceira ronda na Gold Coast e no Rio de Janeiro e sido eliminado na segunda em Margaret River.