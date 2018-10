Frederico Morais é a única esperança lusa em Peniche, favoritos seguem em frente

Lusa Comentários 16 Out, 2018, 19:28 | Surf

Ainda que tenha que disputar a ronda de repescagem, que no dia de hoje ficou precisamente a meio, `Kikas`, 22.º do `ranking` mundial, já sabe que está sozinho em prova quando enfrentar o brasileiro Yago Dora na bateria 12, após as eliminações de Vasco Ribeiro e Miguel Blanco.

Tanto para Vasco como para Miguel não se avizinhava fácil a `luta` diante de Owen Wright e de Wade Carmichael, respetivamente.

Os dois australianos acabaram por levar a melhor, com Wright a somar 9,33 pontos, face aos 7,73 de Blanco, e Carmichael, ainda que de forma mais renhida, arrecadou 8,03, perante os 7,90 de Ribeiro.

Antes, na primeira ronda, e relativamente aos três surfistas que lutam pelo título mundial, Gabriel Medina, líder do `ranking`, apurou-se diretamente para terceira ronda, depois de levar a melhor sobre o compatriota Samuel Pupo e o norte-americano Patrick Gudauskas.

Igual caminho traçou Julian Wilson, terceiro da hierarquia, ao superar-se ao também australiano Connor O`Leary e ao português Vasco Ribeiro.

Já o brasileiro Filipe Toledo, atual número dois, precisou de ir à ronda de repescagem para eliminar sem dificuldades o compatriota `wild-card` Samuel Pupo (5,03), atingindo um total de 12,67 pontos.

Nas contas do campeonato, Medina sagra-se campeão do circuito, que conquistou em 2014, se vencer em Peniche, Toledo for eliminado na terceira ronda e Wilson não chegar às meias-finais.

A organização da etapa portuguesa do circuito mundial de surf agendou nova chamada para possível reinício da competição para as 07h45 de quarta-feira.

O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até 27 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche.