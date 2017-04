Frederico Morais elimina Gabriel Medina e avança na terceira etapa do circuito de surf

Lusa 16 Abr, 2017, 12:37 | Surf

'Kikas', atual 22.º do 'ranking', conquistou 13,94 pontos (8,77 e 5,17) contra 13,57 (6,00 e 7,57) de Medina, oitavo do circuito, e assegurou a presença na quarta ronda, fase em que vai defrontar, no primeiro 'heat', o brasileiro Caio Ibelli, 19.º, e o australiano Owen Wright, segundo da hierarquia e vencedor do primeiro campeonato do ano.



O surfista cascalense tinha alcançado a terceira ronda depois de eliminar o brasileiro Miguel Pupo, na repescagem, para a qual tinha sido relegado pelos australianos Adrian Buchan, que tinha eliminado o português na segunda etapa, e Joel Parkinson, campeão do mundo em 2012.



Também já se qualificaram para a quarta ronda, quando ainda faltam disputar cinco baterias da terceira eliminatória, os havaianos John John Florence, campeão do mundo e líder do circuito, Sebastian Zietz e Ezekiel e o australiano Mick Fanning, que derrotou o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo.



O período de espera da terceira etapa australiana do circuito mundial decorre até 24 de abril.



Na primeira prova do ano, na Gold Coast, 'Kikas' foi derrotado na terceira ronda por Slater, depois de ter batido Buchan e o brasileiro Filipe Toledo, e, depois, em Margaret River, foi batido por Buchan, na repescagem, fase para a qual tinha sido relegado por John John e pelo australiano Jacob Wilcox.