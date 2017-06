Frederico Morais eliminado nas ilhas Fiji

Mário Aleixo - RTP 05 Jun, 2017, 11:52 | Surf

No segundo "heat" da terceira ronda do Outerknown Fiji Pro, "Kikas" conquistou 10,2 pontos (4,67 e 5,53), insuficientes perante os 15,04 (6,17 e 8,17) somados pelo 13º do circuito.



O surfista natural de Cascais terminou a prova entre os 13ºs classificados, igualando os resultados obtidos na Gold Coast e no Rio de Janeiro, onde também somou 1.750 pontos.



"Kikas", que chegou aos quartos de final em Bells Beach e foi eliminado na segunda ronda em Margaret River, vai sair das Fiji com 10.950 pontos.



Além do surfista português, também caíram nesta ronda o australiano Owen Wright, um dos segundos do "ranking", e o brasileiro Gabriel Medina, 10º e campeão do mundo em 2014.



Ao final da manhã desta segunda feira o havaiano John John Florence, campeão do mundo e líder do circuito, o sul-africano Jordy Smith e o brasileiro Adriano de Souza, que repartem o segundo lugar do circuito, e o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, ainda não disputaram os seus "heats" na terceira ronda.