Frederico Morais eliminado nos 16 avos de final em Jeffreys Bay

Comentários 13 Jul, 2019, 14:36 | Surf

Frederico Morais, que chegou ao lote final de 32 surfistas em Jeffreys Bay através da repescagem, concluiu a 13.ª bateria com um total de 13,50 pontos, contra 17,53 do praticante japonês, natural dos Estados Unidos.



Esta é a terceira presença do surfista natural de Cascais no circuito de 2019, no qual é um dos suplentes, depois do terceiro lugar obtido no Rio de Janeiro e do 33.º em Margaret River, na Austrália.



Em 2017, Frederico Morais, atual 32.º classificado do ranking mundial, chegou à final em Jeffreys Bay, tendo sido batido pelo brasileiro Filipe Toledo.