Frederico Morais enfrenta Kolohe Andino nas ilhas Fiji

Lusa 23 Mai, 2017, 19:58 | Surf

'Kikas', que vai disputar o primeiro 'heat', reparte o 18.º posto do circuito com o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, que regressa no Outerknown Fiji Pro, de 28 de maio e 2 de junho, depois de ter falhado a prova do Rio de Janeiro.



O surfista natural de Cascais soma 9.200 pontos, após ter chegado aos quartos de final em Bells Beach, à terceira ronda na Gold Coast e no Rio de Janeiro e sido eliminado na segunda em Margaret River.



O havaiano John John Florence, campeão do mundo e líder do circuito, vai estrear-se na prova frente ao australiano Jack Freestone, 22.º do circuito, e ao 'wild-card' anfitrião Tevta Gukilau, no sexto 'heat'.



Antes, na quinta bateria, o sul-africano Jordy Smith, segundo do 'ranking', vai enfrentar o norte-americano Kanoa Igarashi, 24.º, e o 'wild-card' brasileiro Yago Dora.



Slater vai iniciar a competição frente aos australianos Adrian Buchan e Josh Kerr, que seguem, respetivamente, nas 12.ª e 32.º posições.