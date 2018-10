Frederico Morais está na quarta ronda da prova de Peniche

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Out, 2018, 11:03 / atualizado em 18 Out, 2018, 11:33 | Surf

Na quarta bateria da terceira ronda, "Kikas", 22.º da hierarquia, superou o favoritismo do adversário, amealhando 11,33 pontos (4,50 e 6,83), face aos 10,40 (4,57 e 5,83) de Coffin.





O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até 27 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche, distrito de Leiria.



"Kikas" contou o que se passou



O facto de ter atingido esta fase da prova vai proporcionar ao surfista pontos importantes para tentar permanecer na elite.



"Estava em 22.º e este nono lugar, no mínimo, já me dá outra segurança. Sou capaz de subir uns lugares e isso era a minha prioridade, mas ainda há mais para vir", referiu, após derrotar o norte-americano.



Morais revelou ainda a estratégia que adotou na quarta bateria da ronda três, mostrando-se feliz por ter deixado para trás um adversário que tem estado bem este ano.



"Foi um bom 'heat' e estou feliz por passar. Ele é um ótimo surfista e tem conseguido bons resultados. Consegui virar o 'heat' ao fim, geri as prioridades, guardei as melhores ondas para mim e não o deixei ir nelas. Resultou", resumiu "Kikas", como é conhecido no circuito.









Embora reconhecendo que as ondas da praia de Supertubos "mudam muito", Frederico Morais sublinhou que tem "tentado seguir o seu instinto e tomado as melhores decisões".