Frederico Morais nos quartos de final do Corona Open J-Bay

Lusa 18 Jul, 2017, 15:04 | Surf

Em Jeffreys Bay, África do Sul, ‘Kikas’ abriu a bateria com uma onda de 9,60 pontos, à qual juntou outra de 9,47, terminando com um total de 19,07, a segunda melhor marca do dia, apenas batido pelo sul-africano Jordy Smith, que fez dois 10.



Na segunda posição do ‘heat’ ficou o havaiano John John Florence, com 17,17 pontos (10,00 e 7,17), seguido pelo australiano Mick Fanning (5,17 e 9,73).



Em seis provas, esta é a segunda vez que Frederico Morais, estreante no circuito mundial, se apurou para os quartos de final – já garantiu o quinto posto –, depois de o ter feito no Rip Curl Pro Bells Beach, em Victoria, Austrália.