Frederico Morais qualifica-se para a terceira ronda em Bells Beach

31 Mar, 2018, 10:44

No sexto 'heat' da segunda eliminatória, de repescagem, Frederico Morais conquistou 7,73 pontos (5 e 2,73), contra os 6,33 (2,5 e 3,83) de February, que substitui o lesionado Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo.



'Kikas', que tal como February ocupa o 13.º lugar do 'ranking' mundial, vai defrontar na oitava bateria da terceira ronda o australiano Joel Parkinson, campeão do mundo em 2012 e que reparte o mesmo posto na hierarquia.



Em 2017, na estreia no circuito mundial, Frederico Morais chegou aos quartos de final em Bells Beach e terminou o ano no 14.º lugar do 'ranking'.