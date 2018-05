Frederico Morais segue para a terceira ronda em Bali

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Mai, 2018, 11:28 / atualizado em 29 Mai, 2018, 11:28 | Surf

Frederico Morais, 15.º do circuito mundial, conquistou 12,07 pontos (6,17 e 5,9) no sétimo "heat" da segunda ronda, contra 8,43 (4 e 4,43) do brasileiro, 28.º da hierarquia, depois de ter sido relegado para esta fase por Willian Cardoso.



Na terceira eliminatória, "Kikas" vai defrontar o francês Jeremy Flores, na oitava bateria.



O único português no circuito repetiu os quatro resultados obtidos nas quatro primeiras provas no ano de estreia, ao alcançar o quinto lugar em Bells Beach, os 13.ºs no Rio de Janeiro e na Gold Coast, e o 25.º em Margaret River.





O período de espera do Corona Bali Protected prolonga-se até 9 de junho.