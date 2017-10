John John Florence eliminado nos "quartos" de Peniche

Mário Aleixo - RTP 25 Out, 2017, 10:19 / atualizado em 25 Out, 2017, 10:20 | Surf

Na segunda bateria dos "quartos", John John não foi capaz de mostrar as suas habilidades na praia de Supertubos, deixando-se surpreender por Kolohe Andino, 10º do "ranking", que obteve 14,00 pontos (7,17 e 6,83), face aos 3,80 (3,33 e 1,47) do havaiano.



Com esta eliminação precoce na 10ª e penúltima etapa do circuito, John John Florence, que já tinha visto o rival mais direto, o sul africano Jordy Smith, ser eliminado ainda na terceira ronda, continua a depender apenas de si próprio para revalidar o título no Billabong Pipe Masters, no Havai.



Contudo, além de Jordy Smith, o brasileiro Gabriel Medina e o australiano Julian Wilson ainda têm possibilidades de serem campeões do Mundo em Pipeline.



O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal decorre até 31 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche.