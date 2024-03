Paris2024. Yolanda Hopkins reforça participação no surf

Quinta classificada em Tóquio2020, Hopkins regressa assim aos Jogos em Paris2024, juntando-se a Teresa Bonvalot, que também esteve em Tóquio2020, e aumentando para duas as atletas apuradas nesta modalidade por Portugal, que ainda tem Frederico Morais e Guilherme Fonseca na luta por tentar chegar a uma vaga nos masculinos.





Portugal passa assim a ter 35 atletas com presença assegurada em Paris2024, sendo que o atletismo é uma das modalidades mais representadas, com sete apurados, embora, nesta modalidade, com o ranking a dar 50% das vagas e as restantes a serem ocupadas por atletas com mínimos, só em 30 de junho de 2024 se saberá a lista definitiva de apurados.