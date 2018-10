Seleção júnior de surf prepara mundial da Califórnia

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Out, 2018, 11:01 / atualizado em 22 Out, 2018, 11:01 | Surf

Os surfistas escolhidos são: Diogo Martins, Salvador Couto, Miguel Matos, Gabriela Diniz, Mafalda Lopes, Mariana Garcia, nos sub-18, e Afonso Antunes, Guilherme Ribeiro, Joaquim Chaves, Afonso Antunes, Carolina Santos, Concha Balsemão, Francisca Veselko, na categoria de sub-16.



Depois de ter conseguido o bronze no campeonato europeu júnior, que se realizou em julho, em Torres Vedras, chega agora o momento de Portugal competir com os melhores atletas das seleções mundiais de surf júnior.



Na última participação mundial, no Japão, a equipa portuguesa acabou no top ten e espera, este ano conseguir, uma boa classificação, reforçando, ainda, o facto de este campeonato integrar a primeira fase de integração do programa destinado a jovens esperanças, que possam ter resultados para a integração no "Projeto Comité Olímpico - Esperanças Olímpicas".



"No campeonato do mundo deste ano, o nível das equipas vai ser ainda mais elevado, devido ao elevado interesse que o projeto olímpico suscita. Mas, com o sempre, vamos determinados em conseguir um bom lugar na classificação", refere João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS).



David Raimundo, selecionador nacional de surf, acredita que a equipa lusa tem todas as condições para ter uma boa prestação no campeonato: "Portugal apresenta uma seleção com potencial para fazer um bom resultado. Nos últimos anos, as seleções juniores têm conseguido cada vez melhores resultados, demonstrando que a qualidade dos nossos atletas mais jovens tem aumentando substancialmente".