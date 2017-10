Seleção portuguesa conquista Eurosurf na Noruega

Lusa 15 Out, 2017, 19:10 | Surf

Num dia histórico para Portugal, Daniel Fonseca, no bodyboard open, Teresa Padrela, no bodyboard feminino, Carol Henrique, no surf feminino, e João Dantas, no longboard, juntaram ao troféu de equipa a medalha de ouro na respetiva categoria.



Nesta prestação histórica da seleção nacional, Portugal leva assim o troféu coletivo, quatro medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze.



À entrada para este último dia de competição, a equipa portuguesa já contava com uma clara vantagem para os adversários mais diretos, pelo que só um dia mau lhe poderia roubar o título europeu que já perseguia desde 2011, ano em que se sagrou campeã na Irlanda.