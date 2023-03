Supertubos parado ao terceiro dia

"Tentámos esperar o máximo que podíamos pela subida da maré e por uma pequena ajuda do vento, mas tal não se materializou. Tivemos alguns surfistas a praticar na área e as condições eram mesmo más. Por isso, estamos `off` para o dia e vamos tentar novamente amanhã", realçou em comunicado Renato Hickel, diretor de competição da WSL.

O período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito mundial, em Peniche, começou na quarta-feira (8 de março) e decorre até 16 de março, com a presença dos portugueses Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins.

"Com um 'mix' (mistura) melhor entre a ondulação e ventos mais ligeiros estamos confiantes que vamos avançar com 'heats (baterias) amanhã", acrescentou Renato Hickel.