Surf: Já estão escolhidos os 6 que vão ao Mundial do Japão

São seis os atletas que vão competir entre os dias 15 e 22 de setembro, em Tahara, à procura das melhores ondas no campeonato mundial de surf.



Vasco Ribeiro, Tomás Fernandes e Pedro Henrique, ex-campeão nacional, são os três atletas de surf open escolhidos para representarem a seleção lusa. Já no surf feminino, Carol Henrique e Camila Kemp, as últimas campeãs nacionais de surf, respetivamente, e Teresa Bonvalot foram as nomeadas para representarem o país.





Com a confirmação da modalidade nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, as expetativas estão altas para todos os atletas que querem mostrar o seu melhor surf para representarem as suas seleções.





A comitiva portuguesa vai disputar um lugar do pódio com mais de 40 seleções, representadas pelos melhores surfistas mundiais. 28 anos depois, o Japão recebe este campeonato que abrange cerca de 300 atletas oriundos de todo o mundo.





“Depois de no último ano, termos sido vice-campeões do mundo pelo terceiro ano consecutivo, vamos para o Japão muito confiantes num bom resultado. No entanto, com os jogos olímpicos à porta, todas as seleções têm a ambição de prepararem os seus melhores atletas para serem campeões do mundo. Vai ser uma competição difícil, mas queremos colocar novamente Portugal no pódio”, afirmou João Jardim Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf.