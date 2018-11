Surf: Portugal termina em 10º lugar o campeonato do Mundo de Juniores

RTP Comentários 05 Nov, 2018, 18:56 | Surf

O último dia do campeonato mundial de surf da Califórnia começou com um mar calmo sem grandes ondas em Huntington Beach. Todas as seleções que alcançaram a presença nas finais estavam expectantes com as suas prestações e resultados - para o quais treinaram o ano todo.

Na primeira final do dia Afonso Antunes fez uma bateria perfeita e tudo indicava que iria apurar-se para a grande final e lutar por uma medalha. Sem que nada fizesse prever o jovem surfista português foi arredado das medalhas, sendo relegado para a final da repescagem.





David Raimundo, selecionador nacional desabafou no final da prestação portuguesa: “É triste terminar este mundial com o sentimento de revolta pela injustiça com o que fizeram ao Afonso quando lhe retiraram a oportunidade de lutar por uma medalha.Terminamos este mundial no top 10. Queríamos mais e achamos que temos capacidade para mais. Mas infelizmente, a enorme falta de apoios para a preparação e participação nesta prova é gritante. Nunca vai ser possível lutar de igual para igual com as melhores seleções do mundo com o apoio que temos hoje em dia"