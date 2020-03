Surf. Vasco Ribeiro é 11.º do “ranking” mundial e espreita o WCT2021

O 9.º posto alcançado por Vasco Ribeiro em Sydney, na prova inaugural das Novas Challenge Series do WQS, permitiu ao surfista do Estoril subir oito lugares no “ranking”, e situar-se à porta do top 10 mundial.



Com o norte-americano Michael Dunphy a fechar o top 10 do ranking do WQS, com 725 pontos de avanço sobre o português, Vasco Ribeiro fica dependente do que acontecer daqui para a frente devido à pandemia do coronavírus.



Todas as provas de março foram adiadas e mais adiamentos e cancelamentos devem seguir.



Na liderança do “ranking” está o australiano Matt Banting. No segundo lugar situa-se o norte-americano Nat Young, enquanto o italiano Leo Fioravanti surge na terceira posição.



No quadro dos surfistas nacionais o segundo melhor do “ranking” é Frederico Morais, que surge no 43.º posto e o terceiro melhor luso é Guilherme Fonseca, no 118.º posto.