Surf. Vasco Ribeiro junta-se a Kikas em Peniche

15 Out, 2019 | Surf

“Vasquinho”, 24 anos, já competiu três vezes (2015, 2017 e 2018) nesta etapa da elite internacional disputada nas ondas da Praia de Supertubos, e foi novamente convidado pela Liga Mundial de Surf.



O surfista do Estoril já reagiu à chamada na sua conta da rede social Instagram: "Peniche, eu vou! Muito obrigado @wsl pela oportunidade. Espero por vocês na quarta". O período de espera da única etapa do circuito mundial disputada em território português começa na quarta-feira e estende-se até 28 de outubro.



O melhor resultado de Vasco Ribeiro em Peniche foi um terceiro lugar obtido na primeira participação, em 2015, quando atingiu as meias-finais, sendo afastado pelo brasileiro Ítalo Ferreira.



Em 2017, o surfista, que ocupa atualmente o 67.º do “ranking” do circuito de qualificação (QS) - que dá acesso ao circuito mundial (CT) - ficou em 13.º, batido pelo havaiano John John Florence, e no ano passado foi o australiano Wade Carmichael que o venceu, tendo terminado na 25.ª posição.





Além de Vasco Ribeiro, o Meo Rip Curl Pro Portugal vai também contar com Frederico Morais (Kikas), o surfista português com melhor “ranking” mundial (sexto no circuito de qualificação e 34.º no circuito mundial), e com Miguel Blanco, bicampeão nacional de surf e 144.º no QS.