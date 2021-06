Surf. Vasco Ribeiro sagra-se campeão nacional pela quinta vez

Após superar as meias-finais do Allianz Sintra Pro, e ver Afonso Antunes cair nessa mesma fase, o surfista do Estoril, de 26 anos, garantiu o título nacional de forma antecipada, sucedendo a Frederico Morais.



Depois de ter vencido as duas anteriores etapas, no Porto e Figueira da Foz, e com o desenrolar desta etapa na Praia Grande (Sintra), Vasco Ribeiro já garantiu os pontos necessários para ser coroado campeão nacional antecipadamente, apesar da forte oposição de Afonso Antunes, que começou a temporada com um triunfo na Ericeira.



Nas meias-finais, Vasco Ribeiro teve pela frente Arran Strong e começou forte, graças a uma onda de 9 pontos, a melhor de todo o evento, algo que o ajudou a garantir um triunfo folgado e passar a bola para o lado de Afonso Antunes, que, na segunda meia-final, teve pela frente o inspirado Halley Batista.



Após um duelo muito equilibrado, o triunfo pendeu para Halley, que "entregou" o título ao surfista do Estoril.



Este é o quinto título nacional para Vasco Ribeiro, que desempata, assim, o registo que detinha em igualdade com Ruben González, passando agora a liderar de forma isolada a tabela dos surfistas com mais títulos nacionais.



Após ter conquistado o primeiro cetro da carreira em 2011, com apenas 16 anos, celebrou ainda o título nacional em 2012, 2014 e 2017.