Surfista brasileiro Samuel Pupo vence prova de qualificação da Ericeira

Lusa Comentários 29 Set, 2019, 14:14 | Surf

Samuel Pupo obteve uma pontuação de 16,57 pontos nas suas duas melhores ondas, contra os 12,80 de Stuart Kennedy, o australiano que afastou o português Frederico 'Kikas' Morais nos oitavos de final desta etapa de 10.000 pontos do QS.



Para alcançar a final, Samuel Pupo tinha nesta manhã afastado o autraliano Jacob Wilcox, enquanto Stuart Kennedy levou a melhor sobre o brasileiro Yago Dora, que integra o circuito principal do surf mundial.



Dos quatro surfistas portugueses que disputaram este campeonato, Kikas teve o melhor resultado, ao alcançar a quinta ronda (oitavos de final), enquanto Vasco Ribeiro (antigo campeão mundial júnior) e Tomás Fernandes foram batidos na segunda ronda e Henrique Pyrrait foi eliminado na primeira.



O campeonato de 10.000 pontos, a máxima categoria do QS, decorreu entre 24 de setembro e hoje na Praia de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira, em Mafra.