Surfista Francisca Veselko considera "especial e perfeita" vitória em Marrocos

"Foi o campeonato mais consistente que alguma vez fiz na minha vida, com pontuações sempre acima dos 16, nunca tinha surfado de forma tão consistente na minha vida", disse à agência Lusa a surfista, que na quarta-feira bateu na final da prova marroquina a espanhola Janire Etxabarri Gonzalez.



O triunfo permite a 'Kika' subir do sexto para o segundo lugar do ranking europeu, apenas atrás da francesa Tya Zebrowski, e ficar com a entrada no circuito Challenger Series de 2025 praticamente assegurada.



"Era mesmo disto que precisava, de uma vitoria para assegurar a qualificação. Só vinha com isto em mente, estou mesmo contente por ter cumprido os meus objetivos", afirmou 'Kika', admitindo que em Marrocos "tudo estava alinhado" e "tudo correu bem".



A surfista, de 21 anos, deverá ainda participar em abril, na Costa de Caparica, na prova que vai definir todas as vagas europeias para o circuito Challenger Series deste ano, onde vai estar em jogo a qualificação para o circuito principal da WSL do próximo ano.



"Depois disso ainda não tenho planos definidos, mas muito provavelmente vou para a Austrália mais cedo treinar" para o Newcastle Surfest, a decorrer entre 02 e 08 de junho.



Assumindo que o sonho é "chegar ao circuito principal, o Championship Tour", a campeã mundial júnior em 2023 afirmou: "Sou nova e estou no caminho certo".



Em Marrocos, na quarta-feira, na bateria decisiva, 'Kika' manteve a excelente forma que mostrou ao longo de toda a competição, com um total de 16,84 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (8,67 e 8,17), enquanto a adversária fez apenas 5,33 pontos (4,50 e 0,83).



Na prova feminina ganha por 'Kika' Vaselko, Mafalda Lopes foi nona classificada, e Teresa Bonvalot (pentacampeã nacional) 13.ª.



Em masculinos, o melhor português foi o campeão nacional Guilherme Ribeiro, no 13.º posto, seguido de Luís Perloiro, no 25.º lugar final.