Surfistas fazem pausa na prova de Peniche

23 Out, 2017 | Surf

Depois de a terceira ronda ter ficado completa no domingo, a organização da prova penicheira entendeu agendar uma nova chamada para terça-feira, às 7h45, visto que não estavam reunidas as melhores condições do mar para competir na praia dos Supertubos, algo que já tinha acontecido na sexta-feira.



Já sem o "wild card" português Vasco Ribeiro em prova, eliminado pelo atual campeão mundial e líder do circuito, o havaiano John John Florence, a esperança portuguesa reside apenas em Frederico Morais, que irá ter pela frente na terceira bateria da quarta ronda o australiano Josh Kerr e o norte-americano Kanoa Igarashi.



"Kikas", 13º da hierarquia mundial, superou Michel Bourez, da Polinésia Francesa, para chegar a esta fase e sabe que garante no mínimo o nono lugar em Peniche, visto que a próxima ronda não elimina, remetendo sempre os dois últimos surfistas da bateria tripartida para a repescagem e o vencedor para os quartos-de-final.



A nona edição da prova foi marcada pelas condições adversas do mar ao longo de todo o fim-da-semana, o que complicou muito as performances dos surfistas, e já viu cair nomes como o do sul africano Jordy Smith, dos australianos Matt Wilkinson e Owen Wright e dos brasileiros Adriano de Souza e Filipe Toledo, que venceram a etapa penicheira em 2011 e 2015, respetivamente.



O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal, da 10ª e penúltima etapa do circuito, decorre até 31 de outubro.