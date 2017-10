Surfistas Gabriel Medina e Julian Wilson reeditam final de 2012 em Peniche

Lusa 25 Out, 2017, 11:25 | Surf

Na primeira bateria das `meias` da 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial, o australiano Julian Wilson, vencedor da etapa de Peniche em 2012, somou 16,83 pontos (9,43 e 7,40), superando os 14,56 (8,83 e 5,73) do norte-americano Kolohe Andino, que havia eliminado o atual campeão do mundo, o havaiano John John Florence, nos quartos de final.

A prestação surpreendente do norte-americano Kanoa Igarashi, 24.º do `ranking`, na prova penicheira chegou ao fim com 6,24 pontos (1,67 e 4,57) contabilizados na outra `meia`, insuficientes para os 11,10 (5,83 e 5,27) do brasileiro Gabriel Medina, campeão do mundo em 2014, que acabou por a fazer jus ao seu favoritismo.