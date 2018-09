Surfistas veteranos dão `show` no Azores Airlines World Masters

RTP Comentários 18 Set, 2018, 21:12 / atualizado em 18 Set, 2018, 21:12 | Surf

Depois de tantos prémios conquistados durante anos em competições profissionais, as expetativas estão bastante altas, com todos os atletas a lutarem por mais um importante título nas suas carreiras. Este é o primeiro campeonato onde o prize-money é igual para homens e mulheres .



O espetáculo de ondas começou com Sunny Garcia, do Hawai, e Luke Egan, da Austrália. Ambos os surfistas demonstraram um bom surf mas foi o australiano que levou a melhor e acabou a bateria com 12.10 pontos.



O americano Tom Curren e o australiano Gary Elkterton encontraram um mar difícil. O lendário Curren mostrou garra nas primeiras ondas e venceu Gary com um score de 6.30 pts. O australiano terá mais duas oportunidades de brilhar contra o compatriota Shane Beschen e o australiano Matt Hoy.



Damien Hardman (AUS) mostrou a força dos velhos tempos ao terminar com 11,83 pontos contra o havaiano Derek Ho.



No quarto heat do dia, o português João Alexandre “Dapin” mostrou um surf consistente durante a bateria e venceu Dave Macaulay com uma classificação de 10,16 pontos.



Mas a surpresa do dia ficou para o último heat da categoria de Masters. O australiano Jake Paterson, atleta mais novo do grupo em competição, destacou-se com a melhor onda (8.83 pts) e score do dia (14.70 pts). O brasileiro Fabio Gouveia ficou relegado para segundo plano com 4,13 pontos.



Nos Grand Masters, o australiano Rob Bain dominou as duas baterias e conquistou o primeiro lugar contra Ian Buchanan (NZL), campeão de Grand Masters, e Glen Winton (AUS). Simon Anderson (AUS) reclamou a vitória contra os havaianos Michael Ho e Buzzy Kerbox.



Esta quarta-feira está previsto o arranque para a prestação feminina está previsto para as 10h45. Os atletas de Masters e Grand Masters retomam a competição pelas 13h00 (14h00 em Lisboa).





Masters Feminino:



Layne Beachley (AUS) vs. Rochelle Ballard (HAW)



Pam Burridge (AUS) vs. Pauline Menczer (AUS)



Rochelle Ballard (HAW) vs. Jodie Cooper (AUS)



Pauline Menczer (HAW) vs. Frieda Zamba (USA)



Layne Beachley (AUS) vs. Jodie Cooper (AUS)



Pam Burridge (AUS) vs. Frieda Zamba (USA)