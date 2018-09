Teresa Bonvalot termina em quinto etapa galega do circuito de qualificação de surf

Lusa Comentários 02 Set, 2018, 11:45 / atualizado em 02 Set, 2018, 11:46 | Surf

A surfista natural de Cascais, de 18 anos, ficou a uma ronda de reeditar o seu melhor resultado de sempre, alcançado no mesmo campeonato, em 2016, quando chegou às meias-finais e também foi derrotada por Erickson.



Hoje, no primeiro ‘heat’ dos quartos de final da prova, a portuguesa foi eliminada com 10,87 pontos (6 e 4,87), menos 0,2 do que a norte-americana.



Com este resultado num campeonato que atribui 6.000 pontos para a qualificação, Teresa Bonvalot mantém as aspirações de se tornar na primeira portuguesa a qualificar-se para o circuito mundial, necessitando de terminar o ano entre as seis melhores classificadas.



Igualmente presentes em Pantín, Carol Henrique terminou no 25.º lugar, à frente de Camila Kemp, 61.ª, Leonor Fragoso e Mariana Assis, ambas 73.ªs, enquanto Yolanda Hopkins não foi além do 97.º posto.



No campeonato masculino, que vale 3.000 pontos, Miguel Blanco foi o português que alcançou a melhor classificação, com o 25.º posto, à frente de Vasco Ribeiro, 33.º.