Vasco Ribeiro avança na prova de Sunset Beach no Havai

29 Nov, 2018 | Surf

O atleta da linha do Estoril conseguiu obter a onda mais pontuada da nona bateria da ronda 2, com 7,50 pontos, e só confirmou a qualificação no último minuto, conquistando uma nota baixa (2,77 pontos) mas suficiente para seguir em frente com um total de 10,27 pontos.



O havaiano Billy Kemper, que na terça-feira se sagrou campeão da segunda etapa do circuito mundial de ondas grandes, disputada em Jaws, na ilha de Mauí, Havai, venceu a bateria de hoje com 11,17 pontos e, tal como Vasco Ribeiro, avança no campeonato de Sunset Beach.



Já o norte-americano Jake Marshall (9,90 pontos) e o havaiano Benji Brand (9,67 pontos) ficam pelo caminho nesta última etapa do ano do circuito de qualificação, decisiva para quem ainda tenta qualificar-se para o circuito mundial.



Frederico Morais de fora por lesão



Frederico Morais, o outro surfista português com lugar na prova de Sunset Beach, prescindiu da sua participação neste campeonato depois de se ter lesionado durante um treino.





A assessoria do atleta afirmou que Kikas "magoou-se durante um treino no pé esquerdo e, por isso, não vai competir na etapa de Sunset apenas por precaução".



O único português que integra a elite do surf mundial tinha estreia marcada na segunda das três provas que se disputam no Havai na 15.ª bateria da ronda 3.A mesma fonte avançou ainda que Frederico Morais "está a treinar e focado na última etapa do circuito mundial, que vai decorrer em Pipeline", cujo período de espera começa no dia 8 de dezembro.Na primeira prova desta "tripla perna" havaiana, que também integra o circuito de qualificação e que foi disputada em Haleiwa, tanto Frederico Morais como Vasco Ribeiro foram eliminados prematuramente, o primeiro na ronda 3 e o segundo na ronda 2.