Velhas conheciadas `lutam` pelas ondas no Azores World Masters

RTP Comentários 19 Set, 2018, 19:44 / atualizado em 19 Set, 2018, 19:45 | Surf

A manhã desta quarta-feira ficou reservada para a estreia das mulheres no Masters. Freida Zamba venceu a sua primeira bateria contra Rochelle Ballard com 10.83 pontos. A australiana Pauline Menczer mostrou que o surf ainda lhe corre no sangue ao relegar Pam Burridge para segundo lugar com duas ondas na casa dos 6 pontos.





Num heat muito disputado, foi Rochelle Ballard que conseguiu vingar e alcançou o primeiro lugar contra Jodie Coper com a ajuda de uma fantástica onda de 7.50 pts.









Na quarta bateria do dia, Frieda Zamba fez jus ao título de campeã mundial e bateu Menczer com um score de 16.83 pts. A americana teve uma exibição brilhante, marcada pela sua penúltima onda de 9 pontos.

Layne Beachley voltou a vencer (12.37), desta vez contra Jodie Coper (11.07) e Frieda Zamba alcança o primeiro lugar, novamente com altos scores, contra Pam Burridge que somou 11.20 pts.No Grand Masters, Glen Winton (AUS) assinou a melhor onda do dia (9.27) e ganhou a Ian Buchanan (vencedor do Masters de 2011, no Brasil). Michael Ho venceu o australiano Buzzy Kerbox, com quatro boas ondas (7.67, 7.77, 7.43 e 6.33) e Cheyne Horan (HAW) saiu vencedor contra o australiano Terry Richardson.Na categoria masculina de Masters, Dave Macaulay (AUS) venceu o havaiano Sunny Garcia com 14.90 pts e Shane Beschen (HAW) dominou o oitavo heat contra Gary Elkerton (AUS). A última bateria do dia foi disputada por Fábio Gouveia (BRA) que derrotou Damien Hardman (AUS) com uma pontuação de 14.50 pts.Amanhã, quinta-feira, a competição retoma às 10h30 (11h30 em Lisboa) com Masters e Grand Masters.