Wilson cai nos quartos e Medina pode ser campeão mundial se vencer em Peniche

Lusa Comentários 20 Out, 2018, 16:46 | Surf

Julian Wilson, terceiro da hierarquia, tinha de se qualificar para as meias-finais da 10.ª e penúltima etapa do circuito de surf para levar a decisão do título mundial para a última prova, a disputar no Havai.



No terceiro ‘heat’ dos quartos de final, o francês Joan Duru eliminou Wilson, arrecadando 11,57 pontos (7 e 4,57), contra os 5,10 (1,43 e 3,67) do australiano.



Antes, Medina, líder do ‘ranking’, somou 16,16 pontos, (7,83 e 8,33) e cumpriu facilmente a tarefa de levar a melhor diante do australiano Matt Wilkinson, que não foi além de 11,03 (5,5 e 5,53).



Nas meias-finais, Medina vai defrontar o compatriota Italo Ferreira, que eliminou o taitiano Michel Bourez, enquanto Duro vai enfrentar o vencedor do ‘heat’ entre o australiano Owen Wright e o japonês Kanoa Igarashi.



Medina volta a erguer o título alcançado em 2014 se vencer a etapa portuguesa, que venceu no ano passado.