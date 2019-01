12.ª edição Taça da Liga

RTP Comentários 22 Jan, 2019, 10:02 / atualizado em 22 Jan, 2019, 10:04 | Taça da Liga

Taça da Liga – Números e Curiosidades - 12ª edição



- Jorge Jesus ganhou 6 taças da Liga, mais de metade. 5 pelo Benfica e 1 pelo Sporting.



- Pela 1ª vez … Jorge Jesus não vai participar nesta competição.



- Actual campeão – Sporting



- Benfica – única equipa com mais de 1 título (tem 7);



- Outros 4 vencedores – V. Setúbal (1ª edição), Sp. Braga (6ª edição), Moreirense (10ª edição) e Sporting (11ª edição)



- Dos 4 semi-finalistas, só o FC Porto NUNCA venceu





- Últimas 3 finais ... 6 clubes diferentes (!):





2016 - Benfica e Marítimo;

2017 - Braga e Moreirense;

2018 - Sporting e Moreirense





As presenças em finais:





BENFICA - 7 presenças (7 vitórias)

SPORTING - 3 presenças (1 vitória e 2 derrotas)

SP. BRAGA - 2 presenças (1 vitória e 1 derrota)

FC PORTO - 2 presenças (2 derrotas)





- Melhor marcador – Toze Marreco -12golos. (Jonas com 10 golos, é o único jogador que poderá tentar ultrapassar Tozé Marreco aind anesta edição)



- Jogador com mais títulos – Luisão – 7 títulos





- De todos os jogadores presentes nas meias finais, é Jardel (Ben) que tem mais taças da liga conquistadas, 5 (!)





- Eduardo, Quim e Fábio Coentrão, os únicos a vencer a Taça da Liga por dois clubes diferentes.



Nesta 12.ª edição:



- já tivemos 114 golos marcados em 40 jogos.





- Dos semi finalistas presentes, o melhor marcador é do Sp. Braga, chama-se Paulinho e já tem 4 golos. Seguem-se Bruno Fernandes (Spo) e Dyego Sousa (Bra) com 3 golos. Depois com 2 golos vem Seferovic (Ben), Raphinha (Spo) e Soares (Por)



- Ruan Teles do Varzim foi o autor do primeiro golo desta edição.





- Mafra e Farense regressaram à Taça da Liga nesta edição.





- Jogos com mais golos - Nacional-3 Vitória FC -3 e FC Porto-4 Varzim-2





- Tondela e Chaves estrearam-se na fase de grupos.