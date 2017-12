Benfica e Sporting procuram vitórias convincentes

Mário Aleixo - RTP 20 Dez, 2017, 08:51 / atualizado em 20 Dez, 2017, 08:51 | Taça da Liga

O Benfica, sete vezes vencedor da prova e terceiro classificado da I Liga, recebe o Portimonense, 11º, a partir das 19h15, depois de se ter estreado com um empate 1-1 na receção ao Sporting de Braga. Os algarvios perderam o primeiro jogo em casa por 2-1 frente ao Vitória de Setúbal, que lidera o Grupo A.



Os encarnados nunca perderam em casa frente ao emblema de Portimão, somando 18 triunfos e três empates, tendo o último embate ocorrido em setembro último, para a I Liga, com a vitória das águias, por 2-1.



A equipa da Luz promete não facilitar apesar de poder fazer duas ou três alterações no "onze" habitualmente titular.



Na antevisão da partida o treinador Rui Vitória falou de expetativas positivas para o jogo e da necessidade de dominar o encontro.





"Leões" querem tomar a dianteira

A equipa algarvia tem uma baixa: Hackman cumpre um jogo de castigo.No lançamento do desafio o técnico Vítor Oliveira manifestou o desejo da equipa marcar golos apesar de confirmar a ausência de dois ou três titulares pela necessidade de fazer descansar alguns habituais titulares.No outro jogo da segunda jornada do Grupo A, na próxima sexta-feira, defrontam-se V. Setúbal-Sp. Braga, a partir das 20h30.Nesta altura a classificação do Grupo A é a seguinte: V. Setúbal, 3 pontos, Benfica e Sp. Braga um ponto cada e Portimonense sem qualquer ponto.No Grupo B, os "leões", que empataram 0-0 no primeiro jogo frente ao Marítimo, recebem, a partir das 21h15, outra equipa madeirense, o União da Madeira, 17º do segundo escalão, que alcançou também uma igualdade na estreia, em casa diante do Belenenses.Nos seis jogos entre as duas equipas no terreno leonino, o Sporting venceu todos os jogos, o último dos quais por 2-0, para o campeonato de 2015/16.A equipa verde e branca deverá apresentar algumas alterações no "onze" titular mas sem comprometer o desejo de vitória.O treinador dos "leões" Jorge Jesus quer seguir em frente na prova e sabe que este jogo pode ser decisivo para a concretizaçãod esse objetivo.A equipa insular está a contas com a falta de jogadores, alguns atletas rescindiram contrato por múto acordo com o clube.Apesar dessa contrariedades o técnico Ricardo Chéu, recém-chegado ao clube, na antevisão da partida avisou que a equipa quer mostrar o seu valor.O jogo entre Sporting e U. Madeira começa às 21h15, no Estádio José Alvalade, e terá transmissão na RTP 1 e relato na Antena 1.Nesta altura a classificação do Grupo B está assim ordenada: U. Madeira, Belenenses, Marítimo e Sporting têm um ponto cada.O outro jogo da segunda jornada do Grupo D, entre Belenenses e Marítimo, joga-se esta quinta-feira, a partir das 21h00, no Estádio do Restelo.