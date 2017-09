Daniel Ramos diz que Marítimo é terceiro graças ao trabalho

Lusa 18 Set, 2017, 15:15 / atualizado em 18 Set, 2017, 15:22 | Taça da Liga

"Se o Marítimo foi sexto o ano passado, conseguiu com mérito seu. Se o Marítimo está na posição em que está e está a conseguir um bom campeonato, não é fruto do relvado, é fruto sim do trabalho, porque, senão, no passado não tinha esses resultados e no presente também não", afirmou hoje, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de terça-feira com o Sporting, para a primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga.

No rescaldo dos últimos três triunfos `verde-rubros`, todos conseguidos no Funchal, Estoril-Praia, Rio Ave e Desportivo das Aves contestaram as condições do `tapete` do Estádio do Marítimo.

Após a derrota por 2-1 no sábado, o Desportivo das Aves informou mesmo que vai protestar a partida devido às lesões do médio escocês Ryan Gauld, emprestado pelo Sporting, e do defesa brasileiro Defendi.

Daniel Ramos não quis criticar colegas de profissão, mas prefere que deixem as mensagens na antevisão do jogo e não no rescaldo.

"Hoje, há sempre uma tendência de nos defendermos com alguma coisa que aconteceu no jogo. Ou é com a arbitragem ou é com o relvado. Não vou contestar, até porque respeito os treinadores e tenho amigos do outro lado. O que eu espero é que não o façam pela derrota em si. Se estão contra o estado do relvado, que o manifestem antes e não depois, porque aí sim, é legítimo fazer essa análise", comentou, dizendo que o relvado é "mau para as duas equipas".

Apesar de lamentar e de ficar "triste" com as queixas dos opositores, o técnico considera que o assunto passa-lhe "ao lado" e que lhe compete apenas trabalhar a sua equipa.

"Tenho um adversário pela frente, um relvado pela frente, um conjunto de dados pela frente e tenho de saber conviver com esses dados", concluiu.

O Marítimo não perde em casa para o campeonato há pouco mais de um ano, com 19 jogos consecutivos a pontuar, e nas sete partidas oficiais realizadas esta época nos Barreiros, leva seis vitórias, quatro das quais seguidas, e um empate.

O próximo encontro no Estádio do Marítimo é frente ao Benfica a 1 de outubro, o mesmo dia das eleições autárquicas, e está marcado para as 20h15, referente à oitava jornada da I Liga.